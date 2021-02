Lula: "Precisamos ir para a rua. Precisamos despertar o povo desta anestesia coletiva"

Em discurso no ato de 41 anos do PT, o ex-presidente Lula falou sobre a destruição do governo Bolsonaro, destacou que o PT tem um projeto para o País e conclamou a militância a ir para rua. "Precisamos despertar o povo desta anestesia coletiva que a sociedade foi tomada, manipulada pelos meios de comunicação" edit

247 - O Partido dos Trabalhadores (PT) comemora 41 anos de existência nesta quarta-feira, 10, com um evento online com participação das principais lideranças do partido.

Durante discurso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a entrega do patrimônio nacional e citou a aprovação, pela Câmara, do projeto de lei que concede maior autonomia ao Banco Central.

"Eles estão conseguindo destruir aquilo que foi construído em muitos anos no nosso país", disse Lula, citando a venda de subsidiárias da Petrobrás e de refinarias. "Há um certo anestesiamento na sociedade brasileira. Eles vão desmontando", disse ele.

Lula conclamou o ex-prefeito Fernando Haddad, os líderes do PT e a militância do partido a "despertar" a população sobre a destruição que está sendo feita pelo governo Jair Bolsonaro. "Nós precisamos ir para a rua. Precisamos despertar o povo desta anestesia coletiva que a sociedade foi tomada, manipulada pelos meios de comunicação", afirmou Lula.

"O povo brasileiro está precisando do PT mais do que em qualquer outro período histórico. O povo precisa se levantar, precisa brigar. Esta política vai transformar o país que já foi a 5º economia do mundo numa república de bananas", disse o ex-presidente.

O evento teve coordenação do ex-presidente Lula, da presidenta do partido, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR) e do ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, candidato do partido nas eleições de 2018. A ex-presidenta Dilma Rousseff, os governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos e vereadores também participam da programação. Da mesma forma, a Fundação Perseu Abramo, o Instituto Lula, o Comitê Lula Livre, intelectuais, artistas e lideranças sindicais, estudantis e populares que atuam nas diferentes frentes de luta do partido estão representadas no evento.

2 - Tenho muito orgulho de fazer parte da geração que criou o PT. Nossa luta não tem fim. Estou com 75 anos. Gostaria de viver 120. Mas se eu não viver, quero que vocês saibam que mesmo que eu tenha apenas um minuto, esse minuto será dedicado em defesa do povo trabalhador. — Lula (@LulaOficial) February 11, 2021

4 - Somente com muita luta vamos recuperar aquilo que os brasileiros já tinham conquistado. Ou o povo reage, ou vai ser vítima de coisa pior. E quando eu tomar a vacina, vocês podem ter certeza que vamos nos reencontrar por esse país. February 11, 2021





Assista:

