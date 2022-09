Lula tem agenda no Rio, Bahia e Ceará na sexta, dia 30

Ex-presidente terá encontro com o candidato Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro, e fará caminhadas com Jerônimo Rodrigues, em Salvador, e com Elmano Feitas, em Fortaleza edit

Lula - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá agenda em três estados nesta sexta-feira, dia 30, na reta final do primeiro turno das eleições. Os compromissos – no Rio de Janeiro (RJ), em Salvador (BA) e em Fortaleza (CE) – serão realizados ao lado dos candidatos da Coligação Brasil da Esperança nos estados.

A primeira agenda do ex-presidente Lula será no Rio de Janeiro (RJ), a partir das 7h30, num encontro com os candidatos ao governo, Marcelo Freixo (PSB), e ao Senado Federal, André Ceciliano (PT). Na ocasião, eles atenderão a imprensa. Os veículos interessados na cobertura da agenda podem se credenciar por meio deste link.

Em seguida, o ex-presidente seguirá para Salvador (BA), para a caminhada Brasil da Esperança, às 11h, com saída no Largo de Roma, com Jerônimo Rodrigues (PT), candidato ao governo da Bahia, e com Otto Alencar (PSD), candidato ao Senado Federal. Os veículos de imprensa interessados na cobertura da agenda podem se credenciar por meio deste link.

À tarde, o ex-presidente Lula participará da caminhada Brasil da Esperança em Fortaleza (CE), a partir das 16h, ao lado dos candidatos Elmano Freitas (PT), ao governo do Ceará, e Camilo Santana (PT), ao Senado Federal. Os veículos de imprensa interessados na cobertura desse ato podem se credenciar por meio deste link.

