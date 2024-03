"Lula tem razão e quem é cristão não pode aceitar genocídio", diz Omar Aziz

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O senador Omar Aziz (PSF-AM) expressou seu apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmando que "quem é cristão não pode aceitar a morte de inocentes que apenas buscavam comida." A afirmação foi feita em meio aos crescentes conflitos na região de Gaza, que têm resultado em uma escalada de violência e mortes de civis inocente. Nesta semana, o governo de Benjamin Netanyahu cometeu um dos maiores crimes contra a Humanidade da história, ao abrir fogo contra uma multidão de pessoas famintas que buscavam ajuda humanitária, matando mais de 100 palestinos.

Aziz destacou a importância de uma reflexão sobre os eventos recentes, enfatizando a necessidade de solidariedade e empatia diante das tragédias humanas que estão ocorrendo. Sua declaração sugere uma preocupação ética e moral com os acontecimentos que impactam profundamente a vida das pessoas, especialmente aquelas que estão em situações vulneráveis e buscando condições básicas de sobrevivência.

continua após o anúncio

O senador não apenas endossou a posição do presidente Lula, mas também instou outros a considerarem os valores humanitários diante das tragédias que assolam Gaza. A mensagem de Aziz representa um apelo à consciência global sobre a importância da vida e da paz. A declaração de Omar Aziz adiciona sua voz ao coro de líderes e figuras públicas que buscam sensibilizar o mundo sobre os horrores do genocídio perpetrado por Israel. Assista:

O presidente @LulaOficial está certo! Quem é cristão não pode aceitar a morte de inocentes que apenas buscavam comida. Precisamos refletir sobre isso. pic.twitter.com/gG1OtfrBI7 continua após o anúncio March 2, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: