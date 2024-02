Lula viaja ao Egito onde vai agradecer por repatriação de brasileiros e reafirmar apoio à Palestina

Apoie o 247

247 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, viaja nesta terça-feira (13) para o Egito, na sua segunda viagem oficial do atual mandato ao continente africano. Sua agenda prevê compromissos na captal egípcia nos dias 14 e 15. Depois do Egito, o presidente irá à Etiópia, onde permanece entre os dias 16 e 18. Na capital etíope, Adis Abeba, Lula vai participar como convidado da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana, entidade que reúne as 55 nações da África.

O convite para a visita ao Egito foi feito pelo presidente Abdul Fatah al-Sisi antes mesmo da posse.

O presidente vai agradecer ao líder egípcio seu apoio à repatriação de brasileiros que se encontravam na Faixa de Gaza e reiterar o apoio à causa palestina. Em diferentes ocasiões, Lula condenou o genocídio israelense.

De acordo com o Itamaraty, ampliar relações com o Egito, um dos maiores e mais influentes países não apenas do continente africano como entre as nações árabes, é uma das ações estratégicas da diplomacia brasileira.

