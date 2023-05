Lula volta ao Brasil após visita oficial ao Reino Unido

Apoie o 247

Google News

247 - O presidente Lula completou neste sábado (6) sua visita oficial ao Reino Unido e embarcou de volta para o Brasil no avião presidencial.

Em Londres, o chefe de Estado reuniu-se com o primeiro-ministro Rishi Sunak, que anunciou contribuição de 80 milhões de libras ao Fundo Amazônia. Também participou da cerimônia de coroação do novo rei britânico, Charles III. Com o monarca, Lula tratou em especial da cooperação ambiental na Amazônia.

O avião presidencial deve pousar na Base Aérea de Brasília às 4h30, informou o Planalto.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.