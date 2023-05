Rishi Sunak anuncia contribuição de R$ 500 milhões do Reino Unido ao Fundo Amazônia

Primeiro-ministro do Reino Unido reconheceu "trabalho e liderança" do presidente Lula no tema da preservação ambiental. Os dois se reuniram em Londres edit

247 - O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, anunciou que o país irá investir no Fundo Amazônia, que financia projetos verdes na maior floresta tropical do planeta. Ele se reuniu com o presidente Lula, em Londres, nesta sexta-feira (5).

"O presidente @LulaOficial demonstrou grande liderança em mudanças climáticas. Estou satisfeito por o Reino Unido contribuir com £ 80 milhões para o Fundo Amazônia – para que possamos ajudar a deter o desmatamento e proteger a biodiversidade", afirmou Sunak pelo Twitter. Adotando a cotação da libra esterlina de hoje, a R$ 6,24, a doação chega a R$ 499 milhões.

Lula agradeceu ao premiê britânico pelo aporte e afirmou que este é o momento de “normalizar as relações entre o Brasil e o Reino Unido” e que o futuro pode trazer parcerias ainda mais importantes.

“Podemos fazer muito mais nas nossas relações comerciais”, disse o presidente Lula. “Esta é a retomada das relações do Brasil com o mundo, após um período de isolamento. Temos interesse em discutir formas de aumentar nosso relacionamento comercial”.

No que diz respeito ao combate às mudanças climáticas, Lula destacou que “o Brasil está em todos os foros internacionais e assumimos o compromisso de zerar o desmatamento até 2030”, e também que “os países ricos precisam cumprir os compromissos definidos nas COPs e os países com grandes florestas precisam receber apoio” para preservá-las.

O premiê britânico afirmou que a entrada do Reino Unido no Fundo Amazônia é um “reconhecimento ao trabalho e liderança” de Lula no tema da preservação ambiental.

A embaixadora do Reino Unido no Brasil, Stephanie Al-Qaq, anunciou que a contribuição do país ao Fundo Amazônia será de cerca de meio bilhão de reais

Excelente conversa entre o presidente @LulaOficial e o primeiro-ministro @RishiSunak. Nosso premiê confirmou que o governo britânico vai ingressar no Fundo Amazônia. Vamos contribuir com cerca meio bilhão de reais. 🇬🇧🤝🇧🇷 https://t.co/lRTcSj028y — Stephanie Al-Qaq (@salqaq) May 5, 2023

(Com informações do Planalto).

