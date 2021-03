Maçons progressistas rebatem entidade que defendeu ato pró-golpe neste 31 de março

Grupo divulgou “Manifesto sobre o uso indevido do nome da instituição maçônica” em protesto contra a nota da Associação Nacional Maçônica no Brasil (Anmb), que pediu “apoio incondicional” a Bolsonaro e defendeu atos pró-ditadura edit

247 - Os Maçons Progressistas do Brasil (MPB) reagiram em protesto ao comunicado feito por outra entidade maçônica, a Associação Nacional Maçônica no Brasil (Anmb) , que nesta segunda-feira (30) defendeu a realização de atos neste 31 de março, data em que o golpe dos militares que rompeu com a democracia completa 57 anos , e pediu “apoio incondicional” a Jair Bolsonaro.

Em um texto intitulado “Manifesto sobre o uso indevido do nome da instituição maçônica”, os maçons progressistas afirmam que “nenhuma entidade, pessoa ou grupo – tampouco nós - representa politicamente os maçons brasileiros”. “Assim sendo, repudiamos todas as manifestações antidemocráticas e antirrepublicanas feitas em nome de nossa Sublime Instituição! Ela jamais se prestará – como jamais se prestou - a torpes objetivos!”, diz trecho do texto.

Leia abaixo a íntegra:

Manifesto sobre o uso indevido do nome da instituição maçônica

Nós, do coletivo Maçons Progressistas do Brasil – MPB, vimos a público para dar ciência do seguinte:

- Nenhuma entidade, pessoa ou grupo – tampouco nós - representa politicamente os maçons brasileiros;

- A Maçonaria é uma instituição universalista e progressista que luta contra as trevas da ignorância e dos preconceitos e que se dedica a servir a humanidade com base no amor, no aperfeiçoamento dos costumes. É guiada pela tolerância, pela igualdade e pelo respeito à autoridade e à crença de cada um. Nestas condições, mantêm-se alheia às paixões, querelas partidárias e sectarismos;

- É resultante do esforço, aprendizado e dedicação de trabalhadores da construção civil que, ao longo de séculos, lutaram pelo engrandecimento do homem e, com inteligência e sabedoria, venceram as tiranias e souberam se impor pela ética, pelo equilíbrio, pela sensatez e pela razão respaldada na experiência conjunta;

- Tem por princípios inarredáveis a liberdade, igualdade e fraternidade.

Entidades ou denominações que se apresentem como porta-vozes da Maçonaria para as questões políticas são intrinsecamente corrompidas e cometem uma infame agressão aos postulados maçônicos e uma violação de seus princípios mais caros.

Assim sendo, repudiamos todas as manifestações antidemocráticas e antirrepublicanas feitas em nome de nossa Sublime Instituição! Ela jamais se prestará – como jamais se prestou - a torpes objetivos!

Brasil, 30 de março de 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.