Maçonaria convoca atos pró-golpe e pede “apoio incondicional” a Bolsonaro

A Associação Nacional Maçônica no Brasil (Anmb) divulgou nota com o título “Salve, salve, 31 de março!”, em alusão ao golpe militar de 1964, e manifesta “apoio incondicional” a Bolsonaro edit

247 - Na véspera do aniversário do golpe de 1964, a Associação Nacional Maçônica no Brasil (Anmb) divulgou uma nota nesta terça-feira (30) convocando para um ato neste 31 de março e manifestando “apoio incondicional” a Jair Bolsonaro.

O texto tem como título “Salve, salve, 31 de março!”, em alusão à data do golpe militar. E diz que a associação “vem a público externar seu apoio incondicional às Forças Armadas do Brasil, na pessoa do seu comandante-geral, o excelentíssimo senhor presidente Jair Messias Bolsonaro”.

Em seguida, faz uma convocação: “Convocamos a todos os brasileiros que venham às ruas neste 31 de março, que se tornará o marco mais importante das últimas três décadas da nossa nação.”

A manifestação é divulgada em meio à troca dos três comandantes das Forças Armadas, depois de Bolsonaro ter demitido o ministro da Defesa, numa demonstração de tentar obter maior controle sobre o Exército. Nos últimos dois anos houve atos em comemoração ao golpe militar, numa clara afronta à democracia.

“O Estado Democrático brasileiro se encontra à mercê de uma esquerda inconsequente, que assolou a nossa Pátria Amada por quase duas décadas e agora tenta ocupar, a qualquer custo, o poder, desconhecendo o Estado Democrático de Direito que elegeu, com quase 58 milhões de votos, os senhores presidente e vice-presidente da República do Brasil”, diz ainda o comunicado, assinado pelo presidente da associação, Roberto Carlos Concentino Braz, e pelo diretor de Assuntos Institucional e Social, Jafé Torres, e termina com o slogan da campanha de Bolsonaro em 2018, em letras garrafais: “BRASIL ACIMA DE TUDO E DEUS ACIMA DE TODOS!”.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.