Maioria dos brasileiros considera Lula o mais preparado para lidar com os problemas do país, diz Datafolha

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é apontado pela maioria dos brasileiros como o candidato mais capaz para resolver os principais problemas do Brasil, diz pesquisa Datafolha divulgada neste domingo (19). Segundo o levantamento, Lula é o mais preparado para combater a fome por 58%, contra 19% dos que acham que Jair Bolsonaro é o mais capaz para lidar com esse problema, e também é visto como o mais capacitado para reduzir o desemprego (51%), ante 19% de Bolsonaro. O petista também foi apontado por 47% dos entrevistados como o melhor preparado para fazer o país voltar a crescer, contra 21% de Bolsonaro.

O ex-presidente também é considerado por 44%, contra 19% do atual ocupante do Palácio do Planalto, para tratar lidar com assuntos na área de educação. Outros 45% avaliam que o petista é que possui mais chances de resolver os problemas na área de saúde, ante 19% de Bolsonaro, combate ao racismo (47% contra 18%), além de ser mais capacitado para lidar com as questões ambientais (43%) que Bolsonaro (19%). Lula também é considerado por 65% como o candidato que mais defende os pobres.

A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 16 de dezembro e ouviu 3.666 pessoas, em 191 municípios. A margem de erro é de dois pontos para mais ou menos.

