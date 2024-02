Maioria dos ministros do Supremo avalia que há provas consistentes para prender Bolsonaro

Apoie o 247

247 - “A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) avalia que há provas consistentes para levar Jair Bolsonaro para atrás das grades, especialmente após a divulgação do vídeo de uma reunião ministerial de julho de 2022”, escreve a jornalista Bela Megale em sua coluna no Globo. O vídeo mostra em detalhes a elaboração da estratégia golpista durante a reunião da cúpula do governo chefiado por ele.

Ao mesmo tempo, os integrantes do STF também levam em conta o fator político em uma eventual decretação de prisão. Entre os magistrados há quem avalie que o ex-ocupante do Palácio do Planalto se transforme numa espécie de mártir.

A jornalista relata que quatro magistrados opinam que entre a maioria dos ministros há consenso de que a prisão de Bolsonaro só deve ser decretada após sua condenação na Justiça. Mas não descartam que surjam fatos novos no decorrer do processo que determinem a prisão imediata, caso haja por exemplo uma tentativa de obstrução de Justiça.

Há muitas investigações em curso sobre crimes cometidos por Bolsonaro. A que apura a trama golpista é hoje a que tem maior culminar na prisão.

