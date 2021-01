“Mais um golpe se trama contra a democracia no Brasil”, diz Joaquim de Carvalho

Novo jornalista do 247 e da TV 247, Joaquim de Carvalho afirma que "mais um golpe está sendo gestado contra a democracia", em referência à possibilidade de o Judiciário aceitar a suspeição de Sérgio Moro, mas não devolver os direitos políticos do ex-presidente Lula edit

247 - O jornalista Joaquim de Carvalho, que passou integrar a equipe do Brasil 247 e da TV 247, alertou para um possível golpe no Brasil, com a hipótese de o Judiciário aceitar a suspeição de Sérgio Moro na condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porém sem devolver os direitos políticos do petista, para não deixá-lo, eventualmente, disputar a eleição de 2022.

"Mais um golpe está sendo gestado contra a democracia", disse Carvalho à TV 247. "O STF está tentando fazer uma solução intermediária, que seria (aceitar) a parcialidade de Moro. A questão é que (para o STF) devolver os direitos de Lula implica num risco muito grande para Bolsonaro", acrescentou ele, em referência à possibilidade de o ex-presidente vencer Bolsonaro em um eventual confronto na eleição de 2022.

"É um golpe contra a democracia. Lula representa a força democrática. O Brasil precisa barrar essas investidas", afirmou o jornalista.

Assista ao comentário dele na TV 247:

