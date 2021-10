Malafaia diz que ministros de Bolsonaro com gabinete no Planalto estão articulando contra Mendonça e promete um vídeo bombástico

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O pastor Silas Malafaia disse no Twitter que ministros do governo Jair Bolsonaro estão fazendo articulações contra a indicação de André Mendonça para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), deve ser um dos alvos do pastor.

"Ministros de Bolsonaro, políticos cujo gabinete está no Palácio do governo, contra a indicação de André Mendonça para o STF? Jantando com gente inescrupulosa que quer atingir o presidente? Eu não posso acreditar. Um dos vídeos mais quentes que eu já fiz até hoje", afirmou o pastor.

Ainda não é possível saber exatamente como andam as articulações entre o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), mas, de acordo com senadores e ministros de tribunais superiores, o parlamentar está "determinado" a não pautar a sabatina de André Mendonça na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

PUBLICIDADE

VÍDEO MAIS TARDE! '

INACREDITÁVEL! Ministros de Bolsonaro contra a indicação para o STF? pic.twitter.com/uhj6eaMMbu — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) October 11, 2021

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE