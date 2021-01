Manaus recebe cilindros de oxigênio de São Paulo

Aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) carregados com cilindros de oxigênio chegaram em Manaus, vindos de São Paulo, com 386 cilindros de oxigênio foram transportados. Estado do Amazonas foi à Justiça para garantir o abastecimento do elemento químico, enquanto Jair Bolsonaro preferiu jogar a responsabilidade na população edit