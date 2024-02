Manifestação de Bolsonaro contra o STF na Avenida Paulista será paga por Silas Malafaia

Apoie o 247

247- O empresário da fé Silas Malafaia alugou um trio elétrico para um ato contra o STF. que ocorrerá no dia 25 fevereiro, na Avenida Paulista. De acordo com apuração da CNN Brasil, além de Malafaia e Bolsonaro, devem estar presentes e discursar o senador Magno Malta (PL-ES) e os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Gustavo Gayer (PL-GO). . >>> Bolsonaro tenta intimidar o STF com teste de popularidade na Avenida Paulista

No entanto, o objetivo real parece ser o de promover um teste de popularidade, no momento em que ele vem sendo acossado pelo Poder Judiciário. Vestindo a camisa da CBF, que se tornou uniforme da extrema-direita, ele pediu que seus seguidores vistam a mesma camisa. Na semana passada, a operação Hora da Verdade, apreendeu seu passaporte e apresentou várias provas de sua tentativa de promover um golpe de estado para evitar a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

