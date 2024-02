Manifestação não apaga indícios de crimes de Bolsonaro, diz Pedro Serrano

Apoie o 247

247 - O jurista Pedro Serrano usou suas redes sociais nesta terça-feira (13) para comentar a respeito da manifestação convocada por Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, no último domingo de fevereiro, e reforça que o ato não apaga indícios de crimes cometidos pelo extremista.

“Bolsonaro paga para ver e convoca manifestação na Paulista pessoalmente. Se realmente for pacífica não haverá nada de ilícito nisso. Mas o fato é que existiu um conjunto de crimes graves, que implicaram tentativa de golpe e estão surgindo indícios fortes de seu envolvimento na preparação e execução do ilícito, a manifestação não mudará esse fato e o sistema de Justiça terá de apura-ló e, se for o caso, denunciá-lo e condená-lo após o devido processo”, elucida. >>> Bolsonaro tenta intimidar o STF com teste de popularidade na Avenida Paulista

Saiba mais - Bolsonaro, que está sendo investigado por tentar promover um golpe de estado e por associação criminosa, convocou uma manifestação na Avenida Paulista, no dia 25 de fevereiro. O objetivo parece ser o de promover um teste de popularidade, no momento em que ele vem sendo acossado pelo Poder Judiciário. Vestindo a camisa da CBF, que se tornou uniforme da extrema-direita, ele pediu que seus seguidores vistam a mesma camisa. Na semana passada, a operação Hora da Verdade, apreendeu seu passaporte e apresentou várias provas de sua tentativa de promover um golpe de estado para evitar a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Confira o vídeo, em que ele convoca o ato:

