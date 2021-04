Marcos Coimbra: "a esquerda não precisa ter medo do eleitor evangélico"

“O eleitor evangélico não é todo igual e é perfeitamente possível estabelecer um diálogo com esse eleitorado”, afirmou à TV 247 o sociólogo e presidente do Instituto Vox Populi edit

247 - O sociólogo e presidente do Instituto Vox Populi, Marcos Coimbra, em entrevista à TV 247, afirmou que a esquerda não precisa temer o eleitorado evangélico, dizendo ser possível restabelecer o diálogo com esta parcela da população.

Segundo Coimbra, a opinião dos grandes empresários da fé, como Silas Malafaia e Edir Macedo, por exemplo, não costuma pesar tanto no voto do evangélico. “O eleitor evangélico popular frequentemente vota sem dar tanta importância ao que o bispo da igreja está mandando ele fazer. Esse tipo de eleitor tem mais a ver com a comunidade em que ele funciona, até com o pastor, mas não necessariamente com o bilionário lá que fica com a fortuna fabulosa dele articulando com o Bolsonaro. Então eu não tenho tanto medo do eleitor evangélico”.

Ele lembrou que o eleitorado evangélico não é igual entre si e nem vota, historicamente, de forma massiva em um único candidato. Para ele, é possível dialogar com os evangélicos desde que não os de extrema direita. “A esquerda não precisa ter medo do eleitor evangélico. O eleitor evangélico não é todo igual e é perfeitamente possível estabelecer um diálogo com esse eleitorado. Não com a ultradireita, com esse não tem diálogo”.

