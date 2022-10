Marina Silva é atacada por bolsonaristas durante jantar em Belo Horizonte

Apoie o 247

ICL

247 - A deputada federal eleita Marina Silva denunciou em suas redes que foi atacada por bolsonaristas durante um jantar em Belo Horizonte nesta sexta-feira (22).

"Ontem, após jantar com dirigentes da Rede no restaurante do hotel Radisson Blu (BH), fui xingada por simpatizantes de Bolsonaro. É a velha tentativa grotesca de coagir a ação política das mulheres. É a violência política de gênero se espalhando pelo país em tempos bolsonaristas, denunciou.

Ontem após jantar com dirigentes da Rede no restaurante do hotel Radisson Blu (BH), fui xingada por simpatizantes de Bolsonaro. É a velha tentativa grotesca de coagir a ação política das mulheres. É a violência política de gênero se espalhando pelo país em tempos bolsonaristas. October 22, 2022





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.