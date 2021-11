Matheus Leitão: nova pesquisa Vox Populi dá choque de realidade na terceira via

Apoie o 247

247 - O jornalista Matheus Leitão escreveu na revista Veja que a pesquisa Vox Populi divulgada nesta quinta-feira (11) “joga um balde de água fria nos candidatos que pretendem se apresentar como terceira via e fortalece ainda mais o ex-presidente petista, que já vem dando sinais de que dará uma goleada em seus concorrentes”.

Segundo Leitão, a pesquisa “confirma a dificuldade que uma terceira via terá para se consolidar e mostra que o presidente Jair Bolsonaro permanece perdendo força”.

Pela primeira vez, uma pesquisa apresentou um cenário sem Bolsonaro na disputa presidencia. No cenário com Bolsonaro, ele teria 21% das intenções de voto e Lula teria 44%. Em seguida, aparecem Ciro Gomes, com 4% dos votos, e Datena e Sérgio Moro com 3% dos votos. Sem Bolsonaro, Lula fica com 45% dos votos, Moro sobe para 8%, Ciro Gomes fica com 6% e Datena teria 4%.

“A simulação mostra que, mesmo que os demais candidatos ganhem alguns pontos na ausência de Bolsonaro, não há uma disputa direta com Lula, que continua na liderança isolada”, concluiu Matheus Leitão.

O jornalista escreveu ainda que apesar da distância das eleições “já é possível perceber que a estratégia da terceira via terá que ser muito bem desenhada se os concorrentes de Lula quiserem ter alguma chance de entrar na presidência do país”.

