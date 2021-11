Pesquisa Vox confirma tendência de vitória de Lula no primeiro turno

Um levantamento feito pelo Vox Populi, divulgado nesta quinta-feira (11), apontou que, em um dos cenários, com João Doria, o ex-presidente Lula tem 44% contra 33% da soma de todos os adversários. O petista também vence todos os candidatos no segundo turno edit

247 - Um levantamento feito pelo Vox Populi, divulgado nesta quinta-feira (11), apontou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a disputa, com 44% dos votos, contra 21% de Jair Bolsonaro.

Em terceiro lugar ficou o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 4%, seguido por Sérgio Moro (Podemos) e pelo apresentador José Luiz Datena , com 3% cada.

Na sequência aparecem o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, com 1% cada. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD) ficou com 0%. Brancos e nulos somaram 10%, e não souberam ou não responderam, 12%.

Em outro cenário, com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), e não com Doria, Lula alcança 45%, seguido por Bolsonaro (21%) e Ciro (5%).

Moro e Datena atingem 3%, Mandetta, 1%, e Pacheco, 0%.

Brancos e nulos somaram 9%, e não souberam ou não responderam, 12%.

Segundo turno

Na simulação de segundo turno, Lula vence Bolsonaro por 52% a 24%. Também ganha de Ciro por 49% a 15%, e de João Doria por 53% a 10%.

A pesquisa foi feita de 30 de outubro a 4 de novembro de 2021, com pessoas 16 anos ou mais, residente em áreas urbanas e rurais, de todos os estados e do Distrito Federal, em capitais, regiões metropolitanas e no interior, de todos os estratos socioeconômicos.

