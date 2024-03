Mauro Cid irá prestar novo depoimento à PF após revelações de Freire Gomes

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal (PF) decidiu antecipar para os próximos dias um novo depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), parte de uma delação premiada já acordada entre as partes.

De acordo com a CNN Brasil, segundo fontes que participam das tratativas, a data da oitiva ainda está sendo negociada pela PF e pela defesa de Cid, mas ocorrerá até a próxima semana.

O depoimento de Mauro Cid ganha ainda mais força após dois ex-comandantes das Forças Armadas confirmarem reuniões para tratar de termos de uma minuta para um golpe de Estado. No dia 16 de fevereiro, o ex-comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Júnior, disse à Polícia Federal ter presenciado as reuniões. Na última sexta-feira (1º), foi a vez do ex-comandante do Exército, general Freire Gomes, confirmar a informação.

Durante quase oito horas de interrogatório, Freire Gomes afirmou ter informado a Bolsonaro, em mais de uma ocasião, que não foram encontradas quaisquer provas de fraude nas urnas eletrônicas. Fontes próximas à investigação revelaram que o general também expressou sua oposição a possíveis iniciativas golpistas, tanto em reuniões públicas como em discussões reservadas no Ministério da Defesa. Freire Gomes confirmou ter participado de uma reunião na qual Bolsonaro discutiu uma suposta minuta de golpe, corroborando com as declarações feitas em delação premiada pelo ex-ajudante de ordens e tenente-coronel Mauro Cid.

