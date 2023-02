Médicas debocham de crianças atingidas por raio em hospital no Amazonas (vídeo)

Apoie o 247

247 - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que duas médicas zombam de crianças que foram atingidas por um raio durante forte chuva. O caso aconteceu em Maués (257 quilômetros distante de Manaus).

De acordo com o portal Manaus Alerta, as crianças chegaram até o Hospital Raimunda Francisca Dinelli após serem atingidas por raios. No vídeo, as médicas aparecem zombando do gritos das crianças com dor.

A médica que está gravando o vídeo filma a amiga e pergunta “e aí, tu que vai suturar essas crianças gritando?” A amiga vira para o vídeo arrumando o cabelo e diz “isso mesmo, parece que estão sendo exorcizadas” e logo em seguida as duas riem.

