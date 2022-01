Mega da Virada: 2 apostas levarão R$ 189 milhões cada

Apoie o 247

247 - A Caixa Econômica Federal sorteou, nesta sexta-feira (31), a Mega da Virada, com valor estimado em R$ 378 milhões.

Duas apostas, uma de Cabo Frio (RJ) e outra de Campinas (SP), acertaram os seis números sorteados (12-15-23-32-33-46) e levaram, cada uma, cerca de R$ 189 milhões. Esse é o maior valor pago na história da Mega da Virada.

Os vencedores têm até 90 dias após a realização do sorteio para retirada da quantia. Depois disso, se o valor não for retirado, será repassado para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).



