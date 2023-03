Membros do governo viajaram à Arábia Saudita 150 vezes ao longo dos 4 anos do governo Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Integrantes do governo Jair Bolsonaro (PL) viajaram para a Arábia 150 vezes ao longo dos quatro anos do mandato do ex-capitão à frente do Executivo Federal. A revelação do número de viagens acontece em meio ao escândalo dos três conjuntos de joias avaliados em quase R$ 18 milhões dados pela monarquia saudita que o ex-mandatário tentou se apropriar.

Segundo o Metrópolis, “a informação sobre o número de viagens da equipe de Bolsonaro consta em ofício do senador Humberto Costa (PT-PE), que pediu investigação ao Ministério Público (MP) junto ao Tribunal de Contas da União (TCU)”.

Dos três conjuntos de joias dados pela monarquia saudita ao Estado Brasileiro, dois deles foram introduzidos ilegalmente no país por membros de uma comitiva oficial do governo Bolsonaro em 2021. O primeiro, um conjunto de joias femininas avaliadas em cerca de R$ 16,5 milhões, foi retido pela Receita Federal .

Um segundo conjunto de jóias masculinas avaliado em mais de R$ 800 mil, porém, passou pela alfândega sem ser declarado e acabou incorporado ao acervo pessoal do ex-ocupante do Palácio do Planalto.

A existência de um terceiro conjunto de jóias masculinas foi revelado nesta terça-feira (28). Segundo a defesa de Jair Bolsonaro, os itens teriam sido recebidos por ele em outubro de 2019 e “devidamente registrados, catalogados e incluídos no acervo da Presidência da República conforme legislação em vigor”.

