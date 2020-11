Ministério da Justiça confirma: acordo com procuradores dos EUA para condenar Lula foi ilegal

Anúncio é uma vitória para a defesa do ex-presidente, que já apontava ilegalidades no acordo de cooperação firmado entre a Lava Jato e autoridades dos EUA no caso do triplex do Guarujá, que resultou na prisão de Lula edit

247 - O Ministério da Justiça confirmou à defesa do ex-presidente Lula que não há nenhum documento nas dependências da pasta que formalize a cooperação entre procuradores norte-americanos e brasileiros no processo do triplex do Guarujá, que levou o ex-presidente Lula a ser condenado e preso.

Em 2017, em um evento público (vídeo abaixo), o procurador americano Kenneth Blanco disse que procuradores americanos cooperaram com os brasileiros na acusação do tríplex contra Lula. Com a informação de que não houve formalização da parceria, fica comprovado que a cooperação foi feita fora dos parâmetros de acordo de investigação entre os dois países.

O acordo sobre cooperação entre Brasil e Estados Unidos foi assinado no governo Fernando Henrique Cardoso e exige que ela passe pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI). A confirmação do Ministério da Justiça é uma vitória da defesa de Lula, que já apontava ilegalidades nas relações da Lava Jato com os EUA.

2 - Como o procurador descreve no vídeo, a parceria culminaria, entre outros fins, na condenação do ex-presidente Lula, dias antes deste vídeo. Minuto 1:39.



A fala foi feita nesta conferência: https://t.co/IAeCmUIL2H — Lula (@LulaOficial) July 15, 2020

4 - Anos mais tarde, o Intercept revelaria os diálogos dos procuradores da Força Tarefa da Lava Jato confirmando a atuação do FBI e do DOJ em solo brasileiro. https://t.co/kg1f3FzGwU — Lula (@LulaOficial) July 15, 2020

