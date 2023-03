Ministro de Bolsonaro que ficou menos de um ano à frente da pasta recebeu R$ 76 mil em diárias em 2022

Apoie o 247

247 - Paulo César Rezende de Carvalho Alvim, ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação do governo Jair Bolsonaro (PL) recebeu R$ 76.120,08 em diárias por viagens ao longo do ano passado. Segundo a coluna do jornalista Paulo Cappelli, do Metrópoles, ele foi o servidor que registrou o maior número de viagens (209) pelo Brasil.

O valor das diárias é quase duas vezes maior que o salário de 39.293,32 que Alvim recebia enquanto esteve à frente da pasta. Ele tomou posse do cargo em 31 de março de 2022. “A partir daquele dia, o ano de 2022 teve 162 dias úteis. Significa que o ex-ministro alcançou a média de 1,29 viagens por dia”, destaca a reportagem.

Questionado sobre o assunto, o Ministério da Ciência e Tecnologia alegou que o cargo exige um alto número de viagens. “Os deslocamentos do ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, foram realizados, estritamente, para o cumprimento de agendas relacionadas às atividades e aos compromissos da pasta ministerial”, disse a pasta por meio de nota.

