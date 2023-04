Ministros do STF avaliam que ex-chefe do GSI foi "incompetente" mas não participou do terrorismo de 8 de janeiro

Apoie o 247

247 - Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) avaliam que as imagens que mostram o general Gonçalves Dias, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), circulando no Palácio do Planalto entre os terroristas bolsonaristas durante os atos de 8 de janeiro revelam "incompetência", mas não comprovam que ele participou dos atos golpistas que resultaram na invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Segundo o jornal O Globo, os ministros “afirmam que as imagens não significam que membros do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenham tido participação nos atos golpistas, narrativa que vem tentando ser emplacada pela oposição”. "Incompetência é uma coisa, participação em golpe é outra”, disse um magistrado ouvido pela reportagem.

A investigação sobre a participação de militares nos atos terroristas do dia 8 de janeiro poderá ser realizada pelo STF, uma vez que as acusações envolvendo os integrantes das Forças Armadas tramitam no tribunal. Em entrevista à GloboNews, Dias disse que foi ao Palácio do Planalto para ajudar a equipe a retirar os terroristas da edificação.

