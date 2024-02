Minuta golpista fere o código de ética do próprio PL

Apoie o 247

247 – A descoberta de uma minuta de teor golpista na sede do Partido Liberal (PL), comandado por Valdemar Costa Neto, representa uma clara violação das próprias regras da legenda, conforme revelado pela Polícia Federal. O documento, encontrado na última semana, estabelece uma conexão direta entre o partido e a organização criminosa envolvida na elaboração do plano.

Segundo reportagem do Metrópoles , o código de ética do PL proíbe explicitamente qualquer ação que atente contra o livre exercício do direito de voto e a normalidade das eleições, prevendo como sanção máxima a expulsão do partido. Além disso, o estatuto da sigla, registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), enfatiza a defesa do regime democrático e dos direitos fundamentais.

A presença do documento golpista no gabinete de Jair Bolsonaro dentro do PL intensifica as investigações em torno do ex-presidente e de seus aliados. As apurações policiais revelam uma estreita relação entre o PL e o núcleo jurídico da organização criminosa, indicando um alinhamento na construção de uma narrativa de fraude às urnas eletrônicas.

