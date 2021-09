Monitorado e sem visitas, Roberto Jefferson fará tratamento em hospital

Presidente do PTB só poderá deixar a prisão para ir ao hospital e terá de obedecer a uma série de medidas cautelares. Tratamento foi possível após decisão do ministro Alexandre de Moraes edit

247 - Sob prisão preventiva, o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, dará início a um tratamento de saúde no Hospital Samaritano Barra, após autorização do ministro do STF Alexandre de Moraes .

Os filhos de Roberto Jefferson vinham fazendo relatos nas redes sociais de que o pai corre risco de morrer e passa por momento delicado de saúde.

De acordo com a decisão, Jefferson só poderá deixar a prisão para ir ao hospital e terá de obedecer a uma série de medidas cautelares.

Ele será monitorado com tornozeleira eletrônica durante o tratamento e não poderá receber visitas sem autorização prévia.

Em seu despacho, Moraes determinou que se as medidas cautelares forem descumpridas, Jefferson voltará à prisão.

Jefferson foi preso no dia 13 de agosto, por determinação de Moraes . Na decisão, o ministro escreveu que o político faz parte de uma "possível organização criminosa" que busca "desestabilizar as instituições republicanas".

Bolsonarista radical, o ex-deputado vinha postando vídeos em redes sociais portando fuzis e fazendo discursos contra as instituições democráticas, em defesa do golpe e ameaçando ministros do Supremo, especialmente Moraes.

