Moraes autoriza transferência de Jefferson para hospital particular

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou a transferência do presidente do PTB, Roberto Jefferson, da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Complexo Penitenciário de Gericinó para o Hospital Samaritano, instituição particular na Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital fluminense. Jefferson seguirá preso preventivamente, conforme decisão do ministro Moraes, proferida no inquérito das milícias digitais.

“Cumpre destacar, inicialmente, que, em recente decisão datada de 31/8/2021, mantive a prisão preventiva de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, reputando-a necessária e imprescindível à garantia da ordem pública e à instrução criminal”, diz um trecho da decisão proferida neste sábado (4), informa a CNN Brasil.

O ministro Moraes aderiu às considerações da Secretaria de Administração penitenciária (Seap), que diz não ter condições de atender Jefferson na unidade prisional. A transferência só poderá ser executada após a instalação de uma tornozeleira eletrônica, determinou o ministro.

PUBLICIDADE

Jefferson também não poderá: ter acesso às redes sociais, entrar em contato com os investigados nos Inquéritos das Fake News e dos Atos Antidemocráticos e receber visitas sem prévia autorização judicial, com exceção dos familiares.

A defesa do ex-deputado alega que ele sofre de sérios problemas de saúde. Segundo o filho de Jefferson, Roberto Jefferson Filho, o pai está internado na UPA de Bangu 8 após sofrer uma queda abrupta de pressão. A Seap informou à Justiça que o político está com quadro de infecção urinária e reclama de dores na lombar.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE