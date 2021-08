Roberto Jefferson é internado em UPA de presídio após passar mal

"Meu pai está morrendo na UPA de Bangú, precisa ser transferido urgente para o hospital", disse Roberto Jefferson Filho ao falar sobre o estado de saúde do seu pai, que foi preso acusado de participação em um esquema de milícia digital edit

247 - Filho do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ), Roberto Jefferson Filho reforçou no Twitter que o pai dele está internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do presídio Bangu 8, após sofrer uma queda abrupta de pressão. Jefferson Filho ainda marcou na publicação os deputados federais Eduardo Bolsonaro, Filipe Barros e Bia Kicis.

"Meu pai está morrendo na UPA de Bangú, precisa ser transferido urgente para o hospital", disse Jefferson Filho no Twitter.

O ex-parlamentar foi preso no dia 13 de agosto pela Polícia Federal, acusado de integrar milícias digitais. A determinação foi do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

MEU PAI ESTÁ MORRENDO NA UPA DE BANGÚ, PRECISA SER TRANSFERIDO URGENTE PARA O HOSPITAL, @filipebarrost @BolsonaroSP @Biakicis AJUDEM PELO AMOR DE DEUS!!! — Roberto Jefferson Filho (@robertoJfilho26) August 30, 2021

