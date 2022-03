Moro custou ao menos R$ 288 mil ao Podemos e usou salário do partido para se filiar ao União Brasil

Apoie o 247

ICL

247 - O Podemos desembolsou pelo menos R$ 288 mil em despesas com a entrada do ex-juiz suspeito Sérgio Moro no partido.

Segundo o Metrópoles, Podemos pagou pelo menos R$ 88 mil de salário a Moro, custeou o evento de lançamento da candidatura presidencial do ex-juiz, que custou R$ 200 mil, além de ter bacado viagens do ex-juiz a diversos estados e à Alemanha.

Citando uma fonte do Podemos, o jornalista Luís Nassif, do Jornal GGN, disse que Moro usou recursos do Podemos para viajar para São Paulo e trocar de partido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta quinta-feira, Moro anunciou sua saída da legenda de Alvaro Dias e seu ingresso no União Brasil. Moro também desistiu da candidatura a presidente, em prol da construção de uma candidatura única da chamada "terceira via".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o Podemos, Sérgio Moro usou o salário recebido do partido para ir a São Paulo mudar de partido. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 31, 2022





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE