Moro confirma filiação ao União Brasil e diz que abre mão, 'neste momento', de candidatura a presidente

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-juiz Sérgio Moro anunciou nesta quinta-feira (31) que se filiou ao partido União Brasil e que abriu mão de sua pré-candidatura a presidente como gesto para a construção de uma candidatura única da chamada terceira via.

Em nota publicada nas redes sociais, o ex-juiz suspeito disse que sua entrada no União Brasil se deu para "facilitar as negociações das forças políticas de centro democrático em busca de uma candidatura presidencial única".

Segundo o jornalista Igor Gadelha, lideranças do Podemos reagiram à decisão de Sergio Moro de deixar o partido. Nos bastidores, dirigentes do Podemos investem no discurso de que o ex-juiz “traiu” a sigla. “Moro traiu o Podemos. Por que ele não aceitou ser deputado pelo nosso partido e topou pelo União? Só pode ser por dinheiro (o União tem o maior fundo eleitoral entre os partidos)”, afirmou uma liderança do Podemos ao jornalista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia, abaixo, a nota de Moro na íntegra:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Brasil precisa de uma alternativa que livre o país dos extremos, da instabilidade e da radicalização. Por isso, aceitei o convite do presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, para me filiar ao partido e, assim, facilitar as negociações das forças políticas de centro democrático em busca de uma candidatura presidencial única.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A troca de legenda foi comunicada à direção do Podemos, a quem agradeço todo o apoio. Para ingressar no novo partido, abro mão, nesse momento, da pré-candidatura presidencial e serei um soldado da democracia para recuperar o sonho de um Brasil melhor.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE