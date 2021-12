Moro perde para Lula e Bolsonaro em pesquisa sobre quem é o mais preparado para enfrentar a corrupção

Apoie o 247

247 – O ex-juiz Sergio Moro, que foi declarado parcial e suspeito pelo Supremo Tribunal Federal e apontado pelo Dieese como responsável pela destruição de 4,4 milhões de empregos no Brasil, não consegue ser reconhecido pelos eleitores nem como o mais preparado para combater a corrupção, sua única bandeira. Um dos itens da pesquisa Datafolha questionou quem é o político mais brasileiro para enfrentar a corrupção. Os resultados foram Lula em primeiro, com 34% dos votos, Jair Bolsonaro em segundo, com 22%, e Moro apenas terceiro, com 18%, seguido por Ciro Gomes (6%) e João Doria (3%). Sem apoios e sem propostas, Moro desidrata claramente nas pesquisas. Além disso, juristas consideram que Moro corrompeu o sistema de justiça no Brasil para atingir seus objetivos políticos.

