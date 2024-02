Morre aos 97 anos Luiza Trajano Donato, fundadora do Magazine Luiza e tia da empresária Luiza Trajano

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Morreu na madrugada desta segunda-feira (12), em Franca (SP), a fundadora do grupo Magazine Luiza, Luiza Trajano Donato. Ela era tia da empresária Luiza Helena Trajano, que atualmente presidente do conselho administrativo do Magazine Luiza.

De acordo com informações do G1, Luiza tinha 97 anos e morreu em casa por causas naturais. O velório está marcado para às 10h no Velório São Vicente e o enterro está previsto para às 16h no Cemitério da Saudade. Em luto, todas as lojas da empresa em Franca permanecerão fechadas nesta segunda-feira.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: