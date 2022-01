Oito dias depois de testar positivo para Covid, Olavo de Carvalho morre, aos 74

O falecimento foi anunciado pelo perfil verificado de Olavo de Carvalho no Instagram edit

247 - O perfil verificado de Olavo de Carvalho no Instagram anunciou na madrugada desta terça-feira (25) a morte do guru do bolsonarismo na noite de segunda-feira (24). Ele tinha 74 anos e deixa esposa, oito filhos e 18 netos.

"Com grande pesar, a família do professor Olavo de Carvalho comunica a notícia de sua morte na noite de 24 de janeiro, na região de Richmond, na Virgínia, onde se encontrava hospitalizado", diz a nota, que não cita a causa da morte.

Em 16 de janeiro ele havia anunciado ter testado positivo para Covid-19. Por causa da doença, ele chegou a cancelar as aulas de seu curso online.

