Motociatas de Bolsonaro deram prejuízo de quase R$ 3 milhões aos cofres públicos

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - As motociatas de Jair Bolsonaro já custaram ao menos R$ 2,8 milhões aos cofres públicos.

A informação é da Folha de S.Paulo, que obteve os dados via Lei de Acesso à Informação.

A soma leva em conta as despesas com o cartão de pagamento do governo federal, informadas pela Secretaria-Geral da Presidência, e os custos assumidos pelos estados para garantir a segurança da população e da comitiva de Bolsonaro.

PUBLICIDADE

A cifra pode ser bem maior, pois o governo federal publicizou, por enquanto, apenas despesas relativas a 5 das 12 motociatas promovidas por Bolsonaro.

Leia a íntegra da reportagem.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE