Mourão diz que 'jamais receberia' presente milionário como o que Bolsonaro recebeu da Arábia Saudita

247 - O senador e ex-vice-presidente da República Hamilton Mourão afirmou que "jamais receberia um presente desse tamanho", referindo-se às joias que a monarquia saudita deu a Jair Bolsonaro.

O colunista do UOL Tales Faria disse, durante o UOL News, que conversou com o senador e ex-vice-presidente da (Republicanos-RS), e o parlamentar está preocupado com a repercussão do caso das joias de R$ 16 milhões que Bolsonaro recebeu como propina da monarquia saudita.

As joias foram encontrados na mochila do militar Marcos André dos Santos Soeiro, que assessorava o então ministro Bento Albuquerque, em outubro de 2021.

As joias foram retidas pela Receita Federal no aeroporto internacional de Guarulhos (SP), porque a legislação brasileira obriga que seja feita a declaração de bens vindos de fora com valor superior a mil dólares.

Bolsonaro fez ao menos oito tentativas de recuperação dessas joias.

