Mourão embarca para Angola enquanto Bolsonaro é transferido para possível cirurgia

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão embarca nas próximas horas para uma viagem internacional a Angola, no momento em que Jair Bolsonaro está internado com quadro de obstrução intestinal e foi transferido para São Paulo, onde deverá fazer uma cirurgia de emergência.

Segundo a Revista Fórum, Mourão vai representar o governo brasileiro no encontro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que ocorre nos dias 16 e 17 de julho no país africano.

"A viagem já estava marcada. Com as complicações do estado de saúde de Bolsonaro, no entanto, cogitou-se que o vice-presidente permaneceria no Brasil, visto que a principal função de seu cargo é substituir o chefe do Executivo quando esse estiver indisponível, como é o caso atual. À Fórum, a assessoria de imprensa de Mourão confirmou que a viagem está mantida e que ele embarca nas próximas horas", informou a revista.

