MTST vai enviar militantes às estradas para desfazer bloqueios bolsonaristas

Movimento diz que decidiu agir ao verificar "a complacência" com que a PRF tem tratado os golpistas: "esperamos ser tão bem recebidos quanto os bolsonaristas estão sendo"

247 - O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) decidiu enviar milhares de militantes às estradas para desfazer os bloqueios montados por bolsonaristas golpistas que não aceitam a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a derrota de Jair Bolsonaro (PL), informa Mônia Bergamo, da Folha de S. Paulo.

O movimento afirma que decidiu agir ao verificar "a complacência" com que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) tem tratado os golpistas: "esperamos ser tão bem recebidos pelas forças de segurança quanto os bolsonaristas estão sendo", diz o MTST.

>>> Moraes manda PMs estaduais liberarem estradas; PRF bolsonarista dá apoio aos bloqueios terroristas

"A coluna apurou que os militantes estão sendo orientados a não entrar em confrontos com bolsonaristas, mas sim retirar os materiais que eles colocaram nas vias para impedir o trânsito de veículos", diz a reportagem.

Leia a nota do MTST:

"Nos últimos quatro anos, observamos no Brasil a construção de um governo autoritário e fascista. Foram inúmeras as manifestações de desrespeito aos princípios democráticos, com ataques à imprensa, ao livre direito de manifestação, às instituições e ao sistema eleitoral.

Desde domingo, observamos no país travamentos que contestam o resultado eleitoral e pedem intervenção militar. Tais protestos acontecem com a complacência de forças de segurança, como a PRF.

Nós do MTST sempre estivemos nas ruas lutando por direitos sociais legítimos como casa e comida. Muitas dessas vezes fomos recebidos com tiros, bombas, agressões e prisões.

Diante desse fato, a coordenação nacional do MTST orienta sua militância nos estados a organizar manifestações para desbloquear as principais vias de acesso, exigindo o respeito ao resultado eleitoral. Esperamos ser tão bem recebidos pelas forças de segurança quanto os bolsonaristas estão sendo".

