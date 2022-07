Na CNT, Lula acena para caminhoneiros, desiludidos com Bolsonaro

Lula disse que defende a tabela mínima do frete e a mudança na política de preços da Petrobras, extinguindo o Preços de Paridade de Importação (PPI) edit

Apoie o 247

ICL

247 - Desiludidos com Jair Bolsonaro (PL), cuja política desastrosa tem levado a um aumento estratosférico dos combustíveis, caminhoneiros ganharam um aceno do ex-presidente Lula (PT) nesta quinta-feira, 28, durante evento na Confederação Nacional do Transporte (CNT).

“A gente vai ter que discutir a questão dos motoristas autônomos. Como a gente os convida a participar desse processo de crescimento e enriquecimento, e igualdade de condições. Para que eles se sintam co-participantes disso. E vocês vão ter duas pessoas na Presidência que gostam de conversar”, disse o petista ao lado do vice Geraldo Alckmin (PSB).

Lula ainda disse que defende a tabela mínima do frete e a mudança na política de preços da Petrobras, extinguindo o Preços de Paridade de Importação (PPI), que dolariza o preço dos combustíveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.