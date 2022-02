Nassif: Ministério da Defesa atua para desacreditar as eleições

Há sinais evidentes da tentativa, do lado do ministro Braga Netto, de desacreditar antecipadamente o sistema eleitoral, acredita o jornalista edit

247 - “Há uma conspiração em marcha contra as eleições, liderada pelo Ministro da Defesa, Braga Netto”, constata o jornalista Luis Nassif, em artigo no Jornal GGN . Mais cedo, em outro texto , ele já havia apontado que Braga Neto é a maior ameaça à democracia, no qual apontou pontos que levam à conclusão sobre a ameaça representada por ele.

Nassif destaca no artigo que, hoje em dia, “o Ministério da Defesa – exorbitando de suas atribuições – é o principal porta-voz do negacionismo das urnas, conforme trabalho isolado de Caio Junqueira, analista da CNN”. Segundo Junqueira, é Braga Netto que tem sido o maior fator de influência sobre Bolsonaro nos ataques às urnas.

“Há sinais evidentes da tentativa, do lado do Ministério da Defesa de Braga Netto, de desacreditar antecipadamente o sistema eleitoral”, conclui Luis Nassif.

