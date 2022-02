Nassif: Braga Netto é a maior ameaça à democracia

Apoie o 247

ICL

247 - Em análise publicada no jornal GGN, Luis Nassif afirma que, "no governo, o agente central dos ataques às urnas é o general Braga Netto, Ministro da Defesa". "A maior ameaça não é Bolsonaro: é o Ministro da Defesa Braga Netto", diz. O jornalista destaca que o militar "foi o interventor de fato no Rio de Janeiro, na Operação de Garantia de Lei e Ordem do governo Temer" e "foi incapaz de afrontar os interesses das milícias".

"(…) Na 5a feira, Brasil de Fato publicou reportagem mostrando acordo fechado por Braga Netto com a CTU Secutiry, para compra de coletes de segurança, no período em que comandou a intervenção no Rio de Janeiro", destaca o jornalista.

Leia a íntegra no Jornal GGN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE