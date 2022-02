'Ninguém do PSOL vê com simpatia a presença de Alckmin numa chapa das esquerdas', diz Juliano Medeiros

Apoie o 247

247 - Presidente do PSOL, Juliano Medeiros afirmou nesta quarta-feira (2) à GloboNews que "ninguém" do partido avalia como positiva a possível participação do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (sem partido) na chapa do ex-presidente Lula (PT) pela Presidência da República.

Segundo Medeiros, a participação de Alckmin na campanha exercerá peso na decisão de partidos de se aliarem a Lula. "Ninguém no PSOL vê com simpatia a presença de um governador que foi responsável por políticas de privatização, repressão a greves de professores em São Paulo, repressão a movimentos sem-teto, numa chapa das esquerdas. Posso garantir que não é nem um pouco confortável para os partidos que estão debatendo a hipótese de apoiar o ex-presidente Lula ter o Geraldo Alckmin como vice".

Lula se reuniu nesta terça-feira (1) com o líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) e pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos. Ambos publicaram a mesma foto pelas redes sociais e sinalizaram que PT e PSOL devem caminar juntos em 2022.

Sobre a criação de uma federação, Medeiros afirmou que as negociações com a Rede avançaram nas últimas semanas.

