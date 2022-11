No apagar das luzes, Bolsonaro nomeia aliados para mandatos na Comissão de Ética Pública da Presidência

Apoie o 247

247 - "Aflito" com a demora para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro tem aproveitado os últimos dias na presidência para acomodar aliados. Segundo Diário Oficial da União da sexta-feira (18), Bolsonaro nomeou dois auxiliares para mandatos de três anos, renováveis, como membros da Comissão de Ética Pública da Presidência da República.

"Um deles é Célio Faria Júnior, ministro-chefe da Secretaria de Governo, e o outro é João Henrique Nascimento de Freitas, assessor especial da Presidência. Os dois são da ala mais próxima de auxiliares do chefe do Executivo. Célio está com ele desde 2019, e já chegou ao posto de chefe de gabinete. João Henrique, por sua vez, é assessor direto de Bolsonaro", escreve reportagem da Folha de S. Paulo.

A Comissão de Ética Pública é uma instância consultiva do presidente e dos ministros. Ela é responsável, por exemplo, sobre consultas a respeito de conflitos de interesses e também é responsável por apurar eventuais condutas em desacordo com o Código de Conduta da Alta Administração Federal.

