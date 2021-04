No programa de Sikêra Jr, além de debochar dos 400 mil mortos, Bolsonaro fez piadas homofóbicas e ofendeu chineses (VÍDEO)

Posar com a foto da placa “CPF Cancelado” não foi o único gesto monstruoso de Bolsonaro durante sua passagem pelo programa de Sikêra Jr em Manaus na sexta: ele também divertiu-se com piadas homofóbicas e ofendeu os chineses mais uma vez edit

247 - Jair Bolsonaro fez um sem-número de piadas homofóbicas e voltou a ofender os chineses durante sua participação o programa do bolsonarista e negacionista Sikêra Jr na RedeTV na sexta-feira (23), em Manaus (AM). A viagem ficou marcada pela foto nos bastidores do programa na qual, debochando dos mortos pela Covid-19 no Brasil, ele posou para uma foto em que segurava uma placa com a imagem de um CPF e a palavra, num tarja em vermelho, “cancelado”. A expressão ‘CPF cancelado’ é conhecida em grupos de extermínio para mencionar assassinatos.

Com linguagem típica miliciana, Bolsonaro e Sikêra Jr. trocaram impressões sobre quem assassinariam, “cancelando o CPF” na gíria de criminosos, para que as pretensões do presidente fossem levadas adiante.

Não satisfeitos, ainda destilaram homofobia com piadas sobre “rabo” e “queima ou não queima” com profissionais do programa, que recebe recursos públicos com o patrocínio da Caixa Econômica Federal – a mesma que está no alvo das privatizações.

Assista:

Veja a foto que marcou a passagem de Bolsonaro pelo programa:

