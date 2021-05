Nova pesquisa: Lula vence Bolsonaro por 45% a 37% no segundo turno; todos os demais candidatos perdem

Pesquisa lançada na manhã desta sexta pelo Instituto Ideia aponta vitória de Lula num eventual segundo turno com Bolsonaro, com ampliação da vantagem em relação à rodada de abril. O levantamento indica que todos os candidatos da chamada “terceira via” perdem tanto para Bolsonaro como par Lula num eventua segundo turno edit

247 - Pesquisa do Instituto Ideia indica que Lula teria 45% das intenções de voto contra 37% de Bolsonaro em um eventual segundo turno se as eleições fossem hoje. Lula ampliou a vantagem desde a última sondagem, realizada há um mês, pelo instituto, quando vencia Bolsonaro por 40% a 38%.A pesquisa deve ser lida com reserva porque foi feita por telefone, o que limita a escuta dos segmentos mais pobres da população. O levantamento ouviu 1.200 pessoas entre os dias 19 e 20 de maio. Na pesquisa presencial feita pelo Datafolha e divulgada em 12 de maio, a vitória de Lula era mais expressiva: 55% aq 32%.

Nos cenários do segundo turno feitos pela pesquisa Ideia, Bolsonaro perde apenas para Lula, vencendo todos os eventuais adversários, o que indica a inviabilidade da chamada “terceira via”: Luciano Huck (45% a 39%), Ciro (40% a 37%), Sérgio Moro (40% a 36%), Doria (46% a 33%), Tasso (44% a 30%), Eduardo Leite (44% a 29%), Amôedo (46% a 26%) e Danilo Gentili (47% a 23%).

Na simulação de segundo turno, Lula vence todos os candidatos da chamada “terceira via”. Na disputa com Lula, o petista tem 43%, e Ciro, 35%. A eleição mais acirrada de uma terceira via com Lula é contra o ex-juiz Sergio Moro (43% X 40%).

Na avaliação de 54% dos pesquisados, Jair Bolsonaro não merece ser reeleito para mais quatro anos de mandato. Em relação ao ex-presidente Lula, este número cai para 50% que acham que ele não merece comandar o país novamente.

A rejeição a Bolsonaro também é alta quando os eleitores são questionados em quem eles não votariam de jeito nenhum. Entre os entrevistados, 39% disseram que não dariam mais uma chance ao atual presidente. Lula aparece com 36%, seguido de João Doria, com 25%, e Sergio Moro, com 21%.

Lula lidera também a pesquisa espontânea. Veja:

