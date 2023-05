'Novos áudios comprovam trama golpista por homens de confiança de Bolsonaro', aponta Lindbergh

Apoie o 247

247 - O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) repercutiu nesta segunda-feira (8) a revelação dos áudios em que o coronel Elcio Franco, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde e assessor da Casa Civil, na trama golpista.

As gravações divulgadas pela CNN que Elcio Franco não só sabia, como deu sugestões de como mobilizar 1.500 homens para uma intentona golpista e prender o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). "Tudo é MUITO GRAVE! Homens de confiança, indicados por Bolsonaro atuando para destruir a democracia!", afirmou Lindbergh.

Nos diálogos, fica evidente que Ailton e seu grupo pensaram até em suplantar a autoridade do então comandante Freire Gomes, usando o Batalhão de Operações Especiais do Exército, segundo a CNN. A documentação faz parte do inquérito que embasa a prisão do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Também embasa a prisão de Ailton Barros, ex-major que circulava pela cúpula do Palácio do Planalto.

