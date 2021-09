ONU conclui análise de processo de Lula sobre suspeição de Moro e remete caso para julgamento

Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) concluiu a análise do processo e o caso deverá ser julgado pelos 18 peritos do órgão edit

247 - O Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) concluiu a análise do processo aberto pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a suspeição do ex-juiz Sergio Moro nos processos movidos contra ele no âmbito da Lava Jato. Com isso, o processo fica liberado para ser julgado por peritos internacionais. O Supremo Tribunal Federal (STF) já considerou Moro como suspeito e as condenações impostas por ele contra o petista.

De acordo com a coluna do jornalista Jamil Chade, no UOL, a informação já foi comunicada aos advogados de defesa de Lula. O caso foi levado à ONU em 2016, após o ex-presidente ingressar com uma queixa alegando que Moro atuou de forma parcial nos processos contra ele.

Em 2018, o Comitê de Direitos Humanos da ONU concedeu medidas cautelares e solicitou às autoridades brasileiras que mantivessem os direitos políticos de Lula até que seu caso fosse avaliado pelo STF e que o mérito do caso fosse tratado em Genebra.

