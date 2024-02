Operação Lesa Pátria: investigadores encontram 80 armas e R$ 600 mil em endereço alvo da PF (vídeo)

As armas estavam no mesmo local, em uma casa no Tocantins, onde foram cumpridos ao todo 8 mandados de busca e apreensão edit

247 - A Polícia Federal encontrou US$ 110 mil e 26 mil euros em espécie na casa de um dos alvos da Operação Lesa Pátria. Investigadores encontraram valores acima de R$ 600 mil e mais de 80 armas de elevado poder de fogo.

As armas estavam no mesmo local, em uma casa no Tocantins, onde foram cumpridos ao todo 8 mandados de busca e apreensão, de acordo com informações publicadas pelo Correio Braziliense.

No Distrito Federal, foram presos dois sócios de uma rede varejista. Eles são acusados de ajudar na permanência de extremistas no acampamento montado em frente ao Quartel General do Exército. Os empresários Joveci Xavier de Andrade e Adauto Lúcio Mesquita foram presos.

De acordo com as investigações, a tentativa de golpe durante o governo Jair Bolsonaro previa a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Entre os alvos da operação estão Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, todos generais e antigos assessores de Jair Bolsonaro.

Ex-comandantes do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, e da Marinha, Almir Garnier Santos, também foram alvos de mandados de busca e apreensão. Há mandados de prisão contra os coronéis Bernardo Romão Corrêa Netto e Marcelo Costa Câmara; e o tenente-coronel Rafael Marins de Oliveira, todos militares da ativa.

