Organização internacional liderada por Bernie Sanders vem ao Brasil checar ameaças antidemocráticas de Bolsonaro

247 - O Brasil receberá no dia 17 deste mês uma delegação da Progressive Internacional, rede progressista que luta contra a ofensiva da direita no mundo. Nomes de peso da esquerda mundial, como o senador democrata dos EUA Bernie Sanders, o ex-ministro das Finanças da Grécia Yanis Varoufakis e o ex-líder do Partido Trabalhista britânico Jeremy Corbyn lideram a organização progressista.

Os 12 integrantes da comitiva são parlamentares e assessores de parlamentos da Grécia, Espanha e Estados Unidos. A comitiva se reunirá com lideranças indígenas, comunidades quilombolas, movimentos sociais e parlamentares de partidos de esquerda para apresentar documentos expondo suas preocupações em relação ao país.

Os temas em pauta são as ameaças antidemocráticas à realização das eleições, e a devastação da Amazônia, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

